Tatlıya en çok yakışan meyve olan muz ile lezzetli kek tarifi.

Malzemeler

4 yumurta

150 g tereyağı

35 g kakao

120 g su

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

2 büyük boy muz

3 su bardağı un

Üzeri için

İri dövülmüş fındık



Su, tereyağı ve kakaoyu bir tencereye alarak tereyağı eriyene kadar karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yumurta ve şekeri ayrı bir kapta çırpıp kakaolu karışıma ekleyin. Un ve kabartma tozunu da ilave edin. Dilimlenmiş muzları da ekleyerek hafifçe karıştırın. Yağlanmış mini kek kalıplarına dökerek önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fındık parçalarıyla süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.