Tuzlu kek sever misiniz?

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı zeytinyağı

3 su bardağı tam buğday unu

1 paket kabartma tozu

Tuz

3 patates

1 soğan

Üzeri için

Labne peynir



Hazırlanışı

Yumurtalar, yoğurt ve zeytinyağını geniş bir kasede çırpın. Un, kabartma tozu ve bir tutam kadar tuzu ilave edip bir spatula yardımıyla karıştırın. Rendelediğiniz patatesler ve piyazlık doğradığınız soğanı ilave edip tekrar karıştırın ve harcı yağladığınız bir kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyin ve üzerine labne peynir sürerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

