Portakal şuruplu ters düz kek tarifi

Malzemeler:

125 g tereyağı

2 yumurta

150 g toz şeker

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

150 g kuru kayısı

225 g hazır kek un

190 g süzme yoğurt

2 yemek kaşığı portakal suyu

Şurup için

220 g toz şeker

80 ml portakal suyu

2 yemek kaşığı su



Hazırlanışı:

İki 12’li muffin kabını yağlayın. Tereyağı, rendelenmiş portakal kabuğu ve şekeri mikserle iyice çırpın. Teker teker yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Un, yoğurt ve portakal suyunu ilave ederek karıştırın. Muffin kaplarının tabanına birer kuru kayısı yerleştirin. Hamuru kaplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Bu arada şurubu hazırlamak için şeker, portakal suyu ve suyu sos tenceresine alın ve kısık ateşte şeker eriyinceye kadar bekletin. 2 dakika kaynatıp ocaktan alın. Kekleri fırından alıp 5 dakika beklettikten sonra kalıptan çıkartın ve kayısılı tarafı yukarıda kalacak şekilde ızgara teli üzerine dizin. Sıcak olan portakal şurubunu keklerin üzerine gezdirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.