Sodalı kek tarifi... Sodalı kek nasıl yapılır?

Malzemeler

3 yumurta

1.5 çay bardağı toz şeker

80 g tereyağı

1 şişe soda

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3.5 çay bardağı un



Hazırlanışı

Yumurta ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Eritip soğuttuğunuz tereyağı ve sodayı ilave edip 3-4 dakika daha çırpın. Ayrı bir kapta karıştırdığınız kabartma tozu, vanilya ve unu ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bir spatula yardımıyla karıştırın. Harcı hafif yağladığınız bir kek kalıbına aktarıp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Afiyet olsun.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

