Tuzlu kek
Tuzlu kek nasıl yapılır?
10 kişilik
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Malzemeler
2 yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı ayçiçek yağı
150 gr beyaz peynir
Tuz
Yarım demet maydanoz
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
Susam
Çörek otu
Hazırlanışı:
Yumurta, yoğurt, ayçiçek yağı, ufalanmış beyaz peynir, tuz ve kıyılmış maydanozu bir kapta karıştırın. Kabartma tozu ve unu ekleyip mikserle çırpın. Dikdörtgen şekilli bir kek kalıbını fırça ile yağlayıp içine susam ve çörek otu serpin. Kek harcını kalıba yavaşça dökün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık servis yapın.
Lezzet dergisinden alınmıştır.