Tuzlu kek

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Tuzlu kek nasıl yapılır?

10 kişilik -

Malzemeler

2 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

150 gr beyaz peynir

Tuz

Yarım demet maydanoz

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Susam

Çörek otu



Hazırlanışı:

Yumurta, yoğurt, ayçiçek yağı, ufalanmış beyaz peynir, tuz ve kıyılmış maydanozu bir kapta karıştırın. Kabartma tozu ve unu ekleyip mikserle çırpın. Dikdörtgen şekilli bir kek kalıbını fırça ile yağlayıp içine susam ve çörek otu serpin. Kek harcını kalıba yavaşça dökün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık servis yapın.



Lezzet dergisinden alınmıştır.