Vişneli ve çikolatalı Fransız keki tarifi

Malzemeler:

125 gr tuzsuz tereyağı

125 gr bitter çikolata

3 yumurta

125 gr tozşeker

3 su bardağı un

1 su bardağı vişne

1 çorba kaşığı tozşeker

Pudraşeker



Hazırlanışı:

Çikolatayı benmari usulü eritin. Tereyağını çırpıp eriyen çikolataya ekleyin. Yumurtaların sarılarını aklarından ayırın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla çırpın. Sarılarını da ayrı bir kapta şekerle çırpın. Yumurtalı karışımları çikolatalı karışıma ilave edin. Tahta bir kaşıkla havalandırarak karıştırın. Vişnelerin çekirdeklerini çıkarıp bir çorba kaşığı tozşekerle karıştırın. Unu ve şekerli vişneleri karışıma ilave edin. Yuvarlak bir kek kalıbını yağlayıp unlayın. Karışımı kalıba alıp önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 30 dakika pişirin. Kek soğuyunca üzerine pudraşeker serpiştirip bir vişne ve damla çikolatalarla süsleyerek servis yapın.