Zeytinli kek tarifi

Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı zeytinyağı

1.5 su bardağı süt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Kırmızı pul biber

1.5 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz

4-5 dal taze kekik



Hazırlanışı:

Yumurta, zeytinyağı ve sütü geniş bir kasede çırpın. Un, kabartma tozu, tuz, kırmızı pul biber, beyaz peynir, siyah zeytin, ceviz ve ince kıydığınız taze kekiği ekleyip karıştırın. Karışımı yağladığınız dikdörtgen bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Ilık servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.





