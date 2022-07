Kurban eti yıkanır mı? Dondurucuya ne zaman konur? Kurban eti saklama koşulları

Gıda güvenliğiyle ilgili bir problem yaşamamak için ete yönelik püf noktaları iyi bilmek gerekiyor. Kurban eti saklama ve tüketimi hakkında bilmeniz gerekenleri İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlkay Gök anlattı. Gök'un sorulara yanıtları şöyle:

Kurban eti yıkanır mı?

Öncelikle et kesinlikle yıkanmaz. Yıkanan et çabuk bozulur, çapraz bulaşma riski nedeniyle risk oluşturur. O nedenle temiz bir ortamda kesilip paketlenmesine dikkat edilmelidir.

Kurban eti nasıl saklanmalıdır?

Kurban etini saklama süresi etin parçalanma şekline ve türüne göre değişiklik gösterir.

Kurban etlerini saklamak için önce etler soğutulmalı sonra parçalanmalıdır.

Kesim alanından kanlı olarak taşınan etlerin muhakkak hava alan bir kapta 4-4.5 saat ya da aynı gün içinde açık havada gölge ve serin bir yerde bekletilip, sonra da buzdolabına kaldırılması gerekir; böylece etlerin dinlendirilip kanını akması sağlanır.

Dinlendirilmede et parçalanmadan önce hayvanın 40 C olan vücut ısısı 13-14 C ye kadar soğutulmuş olur. Et kendini salıp gevşedikten sonra buzdolabında saklanabilir.

Kurban etinin saklama süresi buzdolabında (4 C`de) 3-4 gündür.

Kurban eti dondurucuya ne zaman konur?

4 C`de 3-4 günden fazla bekletilen etin bozulma riski artacağı için daha fazla bekletmeden kurban eti büyük parça veya küçük küçük doğranarak poşetlere konup, havası çıkarılarak derin dondurucuya konmalıdır. Hava almayacak, temiz şekilde ağzı kapalı olarak paketlenen kurban etleri -18 C de 1 yıla kadar bozulmadan saklanabilir ve yıl boyunca güvenle tüketilebilir.

Eti dolapta nasıl tüketmek isterseniz o şekilde saklamanızda fayda var. Örneğin; kuşbaşı ise kuşbaşı, bonfile olacaksa da bonfile olarak poşetlere konulup saklanması lezzeti açısından iyi olur. Eti kıyma olarak tüketmek isteyenler, kıyma formuna getirdikten hemen porsiyonlamalıdır veya köfte formuna getirilerek derin dondurucuya koymalıdır.

Kurban etini aynı gün tüketmek isteyenler etlerini çok kısa sürede soğutup tüketebilir.