Leblebinin faydaları ve zararları nelerdir? Leblebi kaç kalori?

Leblebi vegan ve vejeteryan olan insanların rahatça tüketebileceği tok tutan bir kuruyemiş çeşidir. Leblebi nohuttan üretilen bir besindir. Vitamin ve mineral açısından zengin bir kuruyemiştir. Yüksek lif içerir ve sindirim sistemini destekler. Bağışıklık sistemini için de faydalıdır. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen E. Tuğba Kumaş, leblebinin faydaları hakkında bilgi verdi... İşte leblebinin faydaları, zararları, kalorisi ve besin değeri...

Leblebinin faydaları nelerdir?

Kumaş, leblebinin faydalarını şöyle sıralıyor:

Lif oranı yüksek olduğundan bağırsak hareketlerini hızlandırır ve bağırsak tembelliğinin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Leblebi tokluk hissini artırır. Bu nedenle yeme kontrolünü sağlamak adına sıklıkla ara öğünlerde tercih edilmektedir ve kilo vermeye yardımcıdır.

Kan şekerini dengeleyici etkisi vardır.

Kolesterolü dengeler, kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.

Cildin yenilenmesine yardımcı olur.

Mide asidini azaltıcı etkisinden dolayı akut reflü ve gastrit rahatsızlıklarının giderilmesine destek olur bununla birlikte; gaz sancısı ve ishal gibi bağırsak problemlerinin tedavisinde de yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

İçeriğinde bulunan demir ve kalsiyum sayesinde enerji ve direnci artırıcı etkisi vardır.

Diş ve kemik sağlığında koruyucudur.

Demir, fosfor, magnezyum, bakır ve çinko bakımından zengin olan beyaz leblebi, kemik sağlığı açısından son derece sağlıklıdır. Bu minerallerin çoğu, kemik mineral yoğunluğunu iyileştirmek ve osteoporoz gibi yaşa bağlı durumları önlemek için gereklidir.

Yüksek A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığına iyi gelmektedir.

Leblebi bağışıklık sistemini koruyucu özelliktedir.

Demir bağışıklık sistemi için önemli bir kaynaktır ve nohut çok iyi bir demir deposudur. Bu nedenle düzenli leblebi tüketimi bağışıklık sistemine önemli katkıda bulunur.

Uyku problemlerine karşı iyi gelir. Leblebi protein içeriği sayesinde vejetaryen beslenmede de iyi bir tercihtir.

Beyaz leblebinin faydaları nelerdir?

Kumaş beyaz leblebinin faydaları için de şu bilgileri paylaşıyor: Beyaz leblebi kan basıncının dengelenmesine yardımcı olarak yüksek tansiyona karşı koruyucu bir özelliktedir. Beyaz leblebi az miktarda yağ içerdiğinden dolayı bölgesel kilo alımının önüne geçmektedir.

Sarı leblebinin faydaları nelerdir?

Kumaş'a göre sarı leblebinin faydaları ise şöyle: "Sarı leblebi bol miktarda folik asit içerir ve bu nedenle anne sütü için baya faydalıdır. Sarı leblebi tüketimi böbrek taşı oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Bu nedenle kronik böbrek taşı oluşumu olan kişilerin sarı leblebiye öğünlerinde mutlaka yer vermelidir"

Leblebinin kalorisi ve besin değeri nedir?

1 avuç leblebi ( 54 kkal )

7,6 gr karbonhidrat

3,96 gr protein

0,68 gr yağ

4,28 gr lif

A, C ve E vitaminleri ile sodyum, demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko ve bakır içeriyor.



Leblebinin zararları nelerdir?