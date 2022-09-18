Mercimek çorbası nasıl yapılır? Restoran usulü mercimek çorbası tarifi
Mercimek çorbası tarifi Türk mutfağının en sevilen, vazgeçilmez tarifleri arasında. Bu yazımızda Lezzet mutfak şefi Başak Öngel'in restoran usulü mercimek çorbası tarifi ve videosuna bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım.
Lezzet Online mutfak şefi Başak Öngel ile enfes bir mercimek çorbası tarifi paylaşıyor ve restoran kıvamı tutturacağınızı söylüyor. Bu tadına doyulmaz çorbanın tarifini mutlaka bir yerlere not edin. İşte restoran usulü Mercimek Çorbası tarifi ve tarifin yapım aşamalarını anlatan video:
Malzemeler
- 1 su bardağı mercimek
- 6 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı tereyağı