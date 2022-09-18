Mercimek çorbası nasıl yapılır? Restoran usulü mercimek çorbası tarifi

Lezzet Online mutfak şefi Başak Öngel ile enfes bir mercimek çorbası tarifi paylaşıyor ve restoran kıvamı tutturacağınızı söylüyor. Bu tadına doyulmaz çorbanın tarifini mutlaka bir yerlere not edin. İşte restoran usulü Mercimek Çorbası tarifi ve tarifin yapım aşamalarını anlatan video:

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