Baharatlı zeytin ezmesi

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Zeytin ezmesi nasıl yapılır?

10 kişilik -

Malzemeler

500 gr siyah zeytin

5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı taze biberiye

2 çay kaşığı sumak

1.5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Zeytinin çekirdeklerini çıkarın. Sarımsak, taze biberiye ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte mutfak robotunda ezin. Kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını kıvama göre yavaşça ekleyin. Son olarak baharatları ilave ederek karıştırın. Hazırladığınız zeytin ezmesini cam kavanozlara paylaştırarak havayla temas etmemesi için üzerine zeytinyağı gezdirin. Kapağını kapatarak buzdolabında 15-20 gün muhafaza edebilirsiniz.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

