Baharatlı zeytin ezmesi
Zeytin ezmesi nasıl yapılır?
10 kişilik
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Malzemeler
500 gr siyah zeytin
5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
2 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı taze biberiye
2 çay kaşığı sumak
1.5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
Hazırlanışı:
Zeytinin çekirdeklerini çıkarın. Sarımsak, taze biberiye ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte mutfak robotunda ezin. Kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını kıvama göre yavaşça ekleyin. Son olarak baharatları ilave ederek karıştırın. Hazırladığınız zeytin ezmesini cam kavanozlara paylaştırarak havayla temas etmemesi için üzerine zeytinyağı gezdirin. Kapağını kapatarak buzdolabında 15-20 gün muhafaza edebilirsiniz.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.