menu

close

menu

close

menu

close

Keçi peynirli, cevizli kayısı

Keçi peyniri, kayısı, bal ve cevizle iki dakikada hazırlayacağınız bu hafif tatlının tadına doyamayacaksınız!

 - kişilik   -
Malzemeler:
Yarım kg kayısı
2-3 kaşık bal
bir avuç ceviz
100 g keçi peyniri

Hazırlanışı:
Olgun ama ezik olmayan kayısıları temizce yıkayın. Kurutup ortadan ikiye elinizle nazikçe  ayırın, çekirdeklerini çıkarın. Yayvan bir tabağa kayısıları dizin. Üzerlerine birer top keçi  peyniri koyun. Balı bir kaşık yardımı ile kayısıların üzerinde gezdirin. En son ufaladığınız cevizleri de serpiştirerek servise hazır hale getirin. Pişirilmediği için hemen, en fazla 1 saat  içinde tüketin.



En çok okunanlar

Son Eklenenler