Keçi peynirli, cevizli kayısı
Keçi peyniri, kayısı, bal ve cevizle iki dakikada hazırlayacağınız bu hafif tatlının tadına doyamayacaksınız!
- kişilik
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Malzemeler:
Yarım kg kayısı
2-3 kaşık bal
bir avuç ceviz
100 g keçi peyniri
Hazırlanışı:
Olgun ama ezik olmayan kayısıları temizce yıkayın. Kurutup ortadan ikiye elinizle nazikçe ayırın, çekirdeklerini çıkarın. Yayvan bir tabağa kayısıları dizin. Üzerlerine birer top keçi peyniri koyun. Balı bir kaşık yardımı ile kayısıların üzerinde gezdirin. En son ufaladığınız cevizleri de serpiştirerek servise hazır hale getirin. Pişirilmediği için hemen, en fazla 1 saat içinde tüketin.