Keçi peynirli, cevizli kayısı

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Keçi peyniri, kayısı, bal ve cevizle iki dakikada hazırlayacağınız bu hafif tatlının tadına doyamayacaksınız!

- kişilik -

Malzemeler:

Yarım kg kayısı

2-3 kaşık bal

bir avuç ceviz

100 g keçi peyniri



Hazırlanışı:

Olgun ama ezik olmayan kayısıları temizce yıkayın. Kurutup ortadan ikiye elinizle nazikçe ayırın, çekirdeklerini çıkarın. Yayvan bir tabağa kayısıları dizin. Üzerlerine birer top keçi peyniri koyun. Balı bir kaşık yardımı ile kayısıların üzerinde gezdirin. En son ufaladığınız cevizleri de serpiştirerek servise hazır hale getirin. Pişirilmediği için hemen, en fazla 1 saat içinde tüketin.







