Hümeyra Aydoğdu Drin'den yeni yıl için çok özel bir lezzet

Malzemeler

• Boyutlarına göre 2 veya 3 rezene soğanı

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 parça deniz tuzu

• 75 gr bulgur

• 150 gr parmesan peyniri

• 200 gr kıyma (vejeteryan kıyma da olabilir)

• Taze öğütülmüş değirmen karabiber

• 1/2 çay kaşığı paprika tozu

• Kekik



Hazırlanışı

Rezene soğanlarını yıkayın ve ortadan ikiye kesin. Saplarını ise doğramayın. 6 Porsiyon olması için kayık şeklindeki rezene yapraklarını birbirinden ayırın. İç harcı için; rezenenin kalan iç soğanlarını ince ince doğrayın. Bir tavada zeytinyağını kızdırın ve ince doğranmış iç soğanları 3-5 dakika kadar kavurun. Bu sırada rezene kayıklarını bir kaç dakika tuzlu suda haşlayın. Bulguru üzerini çok az geçecek kadar su ve az miktarda tuz ilave edip kaynatın.10-15 dakika kendi haline bırakın, kabarsın ve soğusun. Parmesanı rendeleyin ve yarısını kavrulmuş rezene soğancıkları ile karıştırın. Bu harca kıymayı ve tatlandırmak için baharatları ekleyin. Tuz, karabiber, paprika ve kekik ile lezzet katabilirsiniz. Ardından bu harcı rezene kayıklarına eşit bir şekilde doldurduktan sonra kalan parmesan peynirini üzerlerine serpiştirin. Önceden 180 derece ısıttığınız fırına dayanıklı bir kabın içerisine rezene kayıklarını yerleştirin ve 20-25 dakika kadar pişirin.



Servis önerisi: Domates şişleri, yeşil salata ve ızgara yaptığınız baby havuçlar ile servis yapabilirsiniz.