Yeşil zeytin ezmesi
- kişilik
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Malzemeler
300 gr yeşil zeytin
3-4 yemek kaşığı kapari
1 diş sarımsak
1 dal biberiye
1 tutam kimyon
Pul biber
5 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
Zeytinlerin çekirdeklerini çıkararak mutfak robotuna alın. Üzerine kapari, sarımsak, biberiye, kimyon ve pul biber ilave ederek tüm malzemeyi ezin. Cam kavanozlara paylaştırarak havayla temasını engellemek için üzerine zeytinyağı ilave edin. Kapaklarını kapatarak buzdolabında 15-20 gün muhafaza edebilirsiniz.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.