Yeşil zeytin ezmesi

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- kişilik -

Malzemeler

300 gr yeşil zeytin

3-4 yemek kaşığı kapari

1 diş sarımsak

1 dal biberiye

1 tutam kimyon

Pul biber

5 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Zeytinlerin çekirdeklerini çıkararak mutfak robotuna alın. Üzerine kapari, sarımsak, biberiye, kimyon ve pul biber ilave ederek tüm malzemeyi ezin. Cam kavanozlara paylaştırarak havayla temasını engellemek için üzerine zeytinyağı ilave edin. Kapaklarını kapatarak buzdolabında 15-20 gün muhafaza edebilirsiniz.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

