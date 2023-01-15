Ravioli yapının 7 püf noktası: En lezzetli ve pratik ravioli nasıl yapılır?

Ravioli tarifi İtalya mutfağının en sevilen lezzetleri arasında. Ravioli tarifine ilgi son dönemde Türkiye'de de artıyor. Küçük et ya da sebze karışımı parçaların hamurla kaplanıp pişirilmesiyle elde edilen Ravioli, Türk mantısına da benzeyen bir tarif. Peki, Ravioli yaparken nelere dikkat edilmeli? İtalyan restoranı La Mia Luce’nin deneyimli şefi Fatih Sökük, Ravioli tarifinin püf noktalarını anlattı.

‘TARİHİ 14. YÜZYILA DAYANIYOR’

Bilinen en eski Ravioli, 14. yüzyılda Pratolu bir tüccar olan Francesco di Marco Datini‘nin kişisel mektuplarında yer alıyor. Mektuplardan birinde et suyuyla karışmış, içinde sebze olan bir hamur çorbasından bahsediyor. Ravioli, farklı pişirme teknikleri ve malzemeler ile zamanla İtalya’da geleneksel bir yemek haline dönüştü.

Ravioli’nin elde yapılmasının çok önemli olduğunu belirten Fatih Sökük'e göre Ravioli tarifinin püf noktaları şöyle:

Kusursuz bir ravioli hamuru elde etmek gerekiyor. Bunun için tarife sadık kalmaya ve malzeme miktarlarını iyi oranlamaya dikkat edilmesi lazım.

Ravioli yapımında en önemli malzemelerden biri undur fakat doğru aşamalarda kullanım miktarına dikkat edilmelidir.

Hamuru açma aşamasında un kullanımı hamurun parçalanmasına, topaklanmasına neden olabilir. Bunun yerine hamurun birleşim noktalarını su ile ıslatmayı deneyebilirsiniz

Ravioli pişirmek için kaynattığınız suya az miktarda limon suyu ve zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Böylece hamurların birbirine yapışmasını önlersiniz.

Ardından hazırladığınız Ravioli’leri kaynar suda haşlamaya başlayabilirsiniz. Ravioli’ler su yüzeyine çıkmaya başladıktan yaklaşık 2 dakika sonra ocaktan alarak tam kıvamında bir sonuç yakalayabilirsiniz.



HAMURU İSTEDİĞİNİZ FORMDA KESEBİLİRSİNİZ

Ravioli yaygın olarak kare şeklinde olmak üzere dairesel ya da yarı dairesel gibi başka formlarda da hazırlanabilir. Ravioli tariflerinin püf noktalarından biri hamurun inceliği ve kıvamı. İtalyan tariflerinde Ravioli hamuru için un ile birlikte bir miktar irmik unu kullanılır.

İç harcı tercihe bağlı olarak peynirli veya kıymalı, ıspanaklı yapılabilir. İç dolgusuna uyumlu olacak şekilde bazı tariflerde domates sosu ya da kremalı sos ile servis edilebilir.



RAVİOLİ (2-3 Kişilik)

150 gr makarna hamuru

100 gr ıspanak

80 gr rigatto peyniri

3 gr tuz

2 gr karabiber

100 gr domates sos

20 gr tereyağ

10 gr permesan



Yapılışı;