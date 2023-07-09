Somer Şef'ten airfryer ile hazırlanan 3 lezzetli tarif

Ramazan günlerinde sağlığın korunması ve kilo alımının önüne geçmek için yemeklerin hafif olmasına, az yağda veya hiç yağ kullanmadan pişirilmesine özen göstermek gerekiyor. Şef Somer Sivrioğlu, Ramazan sofralarına özel 3 tarif yapıyor... İşte Somer Şef’in airfryer ile hazırladığı 3 farklı çeşit lezzet: Kuzu omuz, falafel ve pavlova tatlısı...

KUZU OMUZ

Kuzu omuz tarifinde yumuşak ve sulu ete ulaşmak için ağır ağır ve uzun süreli pişirme gerekiyor. Somer Şef'in airfyer ile kuzu omuz tarifi için tıklayın:

SOMER ŞEF'TEN KUZU OMUZ TARİFİ

FALAFEL

Falafel, Orta Doğu’nun yaygın sokak lezzetlerinden. Doyuruculuğu ile ilgi çeken airfryer'da falafel tarifi için Somer Şef'in yorumuna buradan ulaşabilirsiniz.

SOMER ŞEF'İN ELİNDEN FALAFEL TARİFİ

PAVLOVA

Pavlova tatlısı Rus balerin Anna Pavlova'nın adını taşıyor. Meyve ve çırpılmış krema ile süslenmiş beze tatlısı 'pavlova Aifryer'da nasıl yapılır?' diyorsanız linke tıklayın.

SOMER ŞEF'İN YUMUŞACIK PAVLOVA TARİFİ