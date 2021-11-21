Tam buğday lavaş ile tost nasıl yapılır? İşte pratik ve sağlıklı tarif...

Sevdiğiniz kahvaltı tabağını yalnızca lavaş ekmeği ile birleştirebilir tost haline getirebilirsiniz inanın bize çok farklı bir tat elde edeceksiniz. Üstelik ihtiyacınız olan tek şey lavaş ekmeği ve tost makinesi… İşte Umay Gür'ün anlatımıyla tam buğday lavaş ile tost tarifi...

TAM BUĞDAY LAVAŞ İLE TOST NASIL YAPILIR?

Hem kahvaltı öğününde alacağınız besinlerden kısmamış olacaksınız hem de diyetlik kahvaltı tabağı elde edeceksiniz. İster sebzelerle zenginleştirin isterseniz peynirli bir sandviç haline getirin. Kullanacağınız lavaş ekmeği alacağınız kalori oranını düşürürken besin değerinizi yükseltecektir. Ayrıca sadece sabah kahvaltısı için değil atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz. Son zamanların trendi olan, dört eşit parçaya bölünen lavaş ekmeğinizin yapılışını sizler için hazırladık. Az malzemeyle bile enfes tat ortaya çıkaran lavaş tostumuz hem sizlerin hem de çocuklarınızın vazgeçilmezi olacak. Bu değişik lavaş tostunu denemek istiyorsanız yazımızı okuyun… Hem sağlıklı kahvaltı tabağım olsun hem de lezzetinden ödün vermesin diyorsanız bu tarifimiz tam size göre.

TAM BUĞDAY LAVAŞ TOST TARİFİ

Malzemeler:

1 adet büyük boy tam buğday lavaş

2 dilim cheddar peyniri

1-2 dilim hindi füme

1 adet yumurta

Kahvaltılık domates sosu



Hazırlama:

Öncelikle düz bir zeminde lavaşınıza 1 adet çizgi çizin ve üst üste getirebileceğiniz 4 adet bölüm oluşsun.

Sonrasında her bölüme ayrı bir malzemeyi yerleştirin ve lavaşınızı katlayın.

Tost makinesinde peynirleriniz eriyene kadar tutun.

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