Sahura hazırlık: Lezzetli ve doyurucu 5 tost tarifi
Biliyoruz tost tarifleri, genellikle günün erken saatleri için tercih ediliyor. Fakat doyuruculuğu ve lezzetiyle bu 7 tost tarifinin iftar menüsüne bile aday olacağına dair inancımız da güvenimiz de tam! İnanmıyorsanız, tariflere bir göz atın...
Pırasalı, yumurtalı tost
Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 büyük pırasa, dilimlenmiş
1 diş ezilmiş sarımsak
Bir tutam pul biber, isteğe göre karabiber
2 yumurta
2 dilim kızarmış ekmek
2 yemek kaşığı süzme yoğurt ya da labne peynir
Yarım limon, isteğe göre
Aşama 1
Bir tavada 1 yemek kaşığı yağı ısıtın, pırasa ve sarımsağı baharatları da ekleyerek, pırasalar yumuşayana kadar yaklaşık 6-8 dakika pişirin.
Aşama 2
Pırasalar neredeyse piştikten sonra, onları tavanın kenarına itin ve yağda yumurtaları kızartın. Yumurtanın sarısını akışkan seviyorsanız, orta ateşte birkaç dakika pişirin.
Aşama 3
Ekmeği kızartın, ardından her dilime biraz süzme yoğurt ya da labne peynir sürün, her birinin üzerine pırasaları koyun ve limonu sıkın. Üzerine kızarmış yumurta, biraz deniz tuzu ve servis etmek için biraz pul biber ekleyin.
Sütlü mantarlı tost
Malzemeler
2 dilim kepekli ekmek
1 ½ yemek kaşığı krem peynir
1 çay kaşığı zeytinyağı
3 avuç dilimlenmiş, küçük mantarlar
2 yemek kaşığı süt
¼ çay kaşığı hardal
1 doğranmış soğan
Aşama 1
Ekmekleri kızartın, ardından biraz krem peynir sürüp ılık kalacak şekilde sarıp bekletin.
Aşama 2
Bu arada yapışmaz bir tavada yağı ısıtın ve mantarları soğan ile sık sık karıştırarak yumuşayıncaya kadar pişirin. Süt, biraz krem peynir ve biraz hardalı ekleyip karıştırın. Mantarlar suyunu çekince istediğiniz baharatları ekleyin. Tost ekmeklerinin üzerine koyun, isterseniz biraz daha krem peynir sürün ve meyve suyu ile servis yapın.
Fıstık ezmeli muzlu tost
Malzemeler
2 dilim tahıl ekmeği
1 kaşık Hindistan cevizi yağı ya da sıvı yağ
1 küçük muz
½ çay kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
1 çay kaşığı bal
Aşama 1
Tost ekmeklerini kızartın. O sırada bir tavaya biraz yağ ekleyin ve dilimlediğiniz muzları hafif rengi değişene kadar önlü arkalı çevirin.
Aşama 2
Bir dilim tostun üzerine muzu koyun ve hafif tarçın serpin. İkinci dilime fıstık ezmesi sürün ve yayın, biraz bal ekleyin, ardından ikisini birleştirin ve soğumadan hemen yiyin.
Cheddar’lı jambonlu tost
Malzemeler
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 büyük soğan, ince dilimlenmiş
200 gr dana jambon
½ çay kaşığı sarımsak granülü
2 çay kaşığı ketçap
4 dilim tost ekmeği
100 gr kaşar, rendelenmiş
100 gr dilimli Cheddar peyniri
2 çay kaşığı hardal
Aşama 1
1 çorba kaşığı tereyağını ve 1 kaşık zeytinyağı ile büyük bir tavada orta ateşte ısıtın ve soğanı bir tutam tuzla 20-25 dakika altın rengine dönene kadar kızartın.
Aşama 2
Isıyı orta-düşük seviyeye düşürün ve tavada yarım çorba kaşığı tereyağını tabanın etrafında döndürerek eritin. Dört ekmek dilim ekmeğin sadece bir tarafını tavada kızartmaya başlayın. Bu arada iki peyniri bir kâsede karıştırın.
Aşama 4
Ekmeklerin, kızartılmış tarafı içe bakacak, kızartılmamış tarafları ise sandviçlerin dışında olacak. Kızarmış tarafa istediğiniz kadar ketçap ve hardal sürün. Peynirin yarısını ekleyin ve eşit miktarda soğanı kaşıkla doldurun. Üzerine jambonları koyun, sonra kalan peyniri üzerine serpiştirin. Diğer ekmek dilimleriyle birlikte, kapatmak için iyice bastırın. Tavada kalan tereyağının çoğunu ısıtın ve sandviçleri 2-3 dakika kızartın, altın sarısı ve kızarmış olana kadar üstüne spatula ile bastırarak peynir eriyene ve yumuşayana, ekmekler de gevrek olana kadar pişirin.