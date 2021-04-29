Sahura hazırlık: Lezzetli ve doyurucu 5 tost tarifi

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Cheddar’lı jambonlu tost

Malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük soğan, ince dilimlenmiş

200 gr dana jambon

½ çay kaşığı sarımsak granülü

2 çay kaşığı ketçap

4 dilim tost ekmeği

100 gr kaşar, rendelenmiş

100 gr dilimli Cheddar peyniri

2 çay kaşığı hardal

Aşama 1

1 çorba kaşığı tereyağını ve 1 kaşık zeytinyağı ile büyük bir tavada orta ateşte ısıtın ve soğanı bir tutam tuzla 20-25 dakika altın rengine dönene kadar kızartın.

Aşama 2

Isıyı orta-düşük seviyeye düşürün ve tavada yarım çorba kaşığı tereyağını tabanın etrafında döndürerek eritin. Dört ekmek dilim ekmeğin sadece bir tarafını tavada kızartmaya başlayın. Bu arada iki peyniri bir kâsede karıştırın.

Aşama 4

Ekmeklerin, kızartılmış tarafı içe bakacak, kızartılmamış tarafları ise sandviçlerin dışında olacak. Kızarmış tarafa istediğiniz kadar ketçap ve hardal sürün. Peynirin yarısını ekleyin ve eşit miktarda soğanı kaşıkla doldurun. Üzerine jambonları koyun, sonra kalan peyniri üzerine serpiştirin. Diğer ekmek dilimleriyle birlikte, kapatmak için iyice bastırın. Tavada kalan tereyağının çoğunu ısıtın ve sandviçleri 2-3 dakika kızartın, altın sarısı ve kızarmış olana kadar üstüne spatula ile bastırarak peynir eriyene ve yumuşayana, ekmekler de gevrek olana kadar pişirin.