Tost ekmeği ile hazırlayabileceğiniz pratik bir lezzet...

İsterseniz kahvaltıda isterseniz 5 çayında hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli bir önerimiz var!

Malzemeler

2 yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilya

4 dilim tost ekmeği

Kızartmak için

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için

Bal

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Yumurta, süt, tarçın ve vanilyayı bir kasede çırpın. Tost ekmeklerinin kenarlarını kesip üçgen dilimler elde edecek şekilde ikiye kesin. Dilimlediğiniz ekmekleri yumurtalı karışıma batırın ve tereyağında her iki tarafını da kızartın. Kızaran ekmekleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. French toastlarınızı bir servis tabağına alın. Üzerine bal gezdirip pudra şekeri serperek sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



