Alman pastası
- kişilik
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Malzemeler
Hamuru için
500 gr un
100 gr eritilmiş tereyağı
2 yumurta
100 gr toz şeker
20 gr yaş maya
1 tatlı kaşığı mahlep
Aldığı kadar ılık su
Kreması için
500 ml süt
60 gr mısır nişastası
2 yumurta
125 gr toz şeker
50 gr tereyağı
1 paket vanilya
Üzeri için
Pudra şeker
Hazırlanışı:
Hamur malzemelerini derin bir kapta karıştırıp yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru büyük bir yuvarlak beze olarak yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. 170 derece fırında pişirin. Soğumaya bırakın. Krema için gerekli malzemeleri tereyağı ve vanilya hariç karıştırıp pişirin. Ocaktan alıp vanilyayı ekleyin. Krema soğuduktan sonra tereyağı ekleyerek mikserle çırpın. Pişen hamuru enine ikiye kesip arasına krema doldurun. Üzerine pudra şeker serpip meyve şekerlemeleri ile süsleyerek servis yapın.