Alman pastası

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- kişilik -

Malzemeler

Hamuru için

500 gr un

100 gr eritilmiş tereyağı

2 yumurta

100 gr toz şeker

20 gr yaş maya

1 tatlı kaşığı mahlep

Aldığı kadar ılık su

Kreması için

500 ml süt

60 gr mısır nişastası

2 yumurta

125 gr toz şeker

50 gr tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için

Pudra şeker



Hazırlanışı:

Hamur malzemelerini derin bir kapta karıştırıp yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru büyük bir yuvarlak beze olarak yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. 170 derece fırında pişirin. Soğumaya bırakın. Krema için gerekli malzemeleri tereyağı ve vanilya hariç karıştırıp pişirin. Ocaktan alıp vanilyayı ekleyin. Krema soğuduktan sonra tereyağı ekleyerek mikserle çırpın. Pişen hamuru enine ikiye kesip arasına krema doldurun. Üzerine pudra şeker serpip meyve şekerlemeleri ile süsleyerek servis yapın.