Antepfıstıklı kadayıf tarifi

Malzemeler:

500 gr tel kadayıfı

3 su bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı

250 gr tereyağı

Şerbet için

4 su bardağı tozşeker

6 su bardağı su

2 çay kaşığı limon suyu

Üzeri için

1 çay bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı

200 gr kaymak



Hazırlanışı:

Su ve şekeri tencereye alıp koyulaşıncaya kadar pişirin. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Tereyağını eritin. Kadayıfı geniş bir tepsiye alıp elinizle didikleyerek tel tel ayırın. Üzerine tereyağını gezdirerek dökün. Kadayıfın yağı iyice çekmesi için elinizle iyice ovun. Kadayıfı ikiye ayırın. 35 santimlik alüminyum tepsiyi yağlayın. Kadayıfın yarısını tepsinin alt kısmına elinizle bastırıp sıkıştırarak yayın. Üzerine cevizi serpiştirin. Kalan kadayıfı cevizlerin üzerine yayıp elinizle iyice bastırarak yayın. 180 dereceye ayarlı fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirin. Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine dökün. Tepsinin üzerini örtüp 1 saat bekletin. Fıstık ve kaymakla süsleyip servis yapın.