Aşure

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Bereket ve bolluğun simgesi...

10 kişilik -

Malzemeler

3 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

1 çay bardağı Gönen baldo pirinç

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 elma

5-6 kuru kayısı

100 gr kuru üzüm

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

5 su bardağı toz şeker

Üzeri için

Kuru kayısı

İncir

Nar

Fındık

Ceviz

Nar

Gülsuyu

Tarçın



Hazırlanışı:

Buğdayları 1 gece önceden sıcak su ile bir taşım kaynatın. Sabaha kadar bekletin. Bir gece önceden ıslatılmış nohut ve fasulyeyi ayrı tencerelerde haşlayın. Buğdaya nohut ve fasulyeyi ekleyin. Sırayla pirinç, kuş üzümü, dolmalık fıstık, ardından küp doğranmış elmaları daha sonra küçük doğranmış kayısıları ve üzümleri ekleyin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip karıştırarak pişirmeye devam edin. En son portakal ve limon kabukları ile şekeri ilave edip pişirin. Hafif koyulaşınca ocaktan alıp kaselere paylaştırın. Üzerini küçük kesilmiş kayısı ve incir, nar taneleri, dövülmüş ceviz ve fındık, tarçın ile süsleyip servis yapın.