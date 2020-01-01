Vildan Tünay'dan mevsimine uygun bir lezzetle karşınızdayız.

Malzemeler:

• 250 gr kakaolu bisküvi

• 3 çorba kaşığı tereyağı

• 200 gr sürülebilir taze peynir

• 400 gr labne peynir

• 600 gr süzme yoğurt

• 400 gr bal kabağı

• 160 gr toz şeker

• 3 adet yumurta

• 1 tatlı kaşığı pumpkin spice



Hazırlanışı:

Bisküvileri robottan geçirip, tereyağı ile karıştırın. Kalıbın altına yağlı kağıt koyduktan sonra üzerine hazırladığınız harcı yayın. İyice bastırıp buzdolabında yaklaşık 30 dakika bekletin. Fırını 170 dereceye ısıtın. Peynirleri homojen kıvama gelene kadar mikserde çırpın ve içine şekeri ekleyip işleme devam edin. Bal kabağı püresini ve pumpkin spice baharat karışımını da içine ekleyip çırpın. Yumurtaları da karışıma tek tek ekleyerek karıştırın. Kalıbı dolaptan çıkarıp içine harcı dökün. Ardından fırın tepsisine koyun ve tepsiye 2 su bardağı kadar kaynar su dökün. 50 dakika pişirin. Fırını kapatıp, kapağına tahta kaşık sıkıştırın ve 30 dakika kapak aralık kalacak şekilde fırının içinde bekletin. Fırından çıkarıp oda ısısına geldiğinde buzdolabına koyun. 1 gece dolapta bekletip servis edebilirsiniz. Kremamsı bir cheesecake için kesinlikle oda ısısında malzemeler kullanın ve harcınızı çok fazla çırpmayın. Servis ederken üzerine bal kabağı püresi veya çırpılmış krema sürebilirsiniz.



Bal kabağı püresi için;

• 400 gr bal kabağı

• Üzerini geçecek kadar su



Bal kabağını küp küp kesip, üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyip, yumuşayana kadar pişirin. Ardından suyunu süzüp, blender’da ezip, püre haline getirin.



Pumpkin spice baharat

Karışım için:

• 5 tatlı kaşığı tarçın

• 1 tatlı kaşığı yenibahar

• 1 tatlı kaşığı karanfil

• 1 tatlı kaşığı muskat rendesi

• 1 tatlı kaşığı zencefil



Hazırlanışı:

Tüm baharatları karıştırın ve hava almayan bir kapta saklayın. Sonbahar keklerinde, kurabiyelerinde ve tatlılarında kullanabileceğiniz pumpkin spice baharat karışımını hazırlamak bu kadar basit!



Fotoğraf&Tarif: VİLDAN TÜNAY

@kivirciksef