Ballı ve labne peynirli ahududu püresi

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4 kişilik -

Malzemeler

200 gr labne peyniri

50 gr süzme yoğurt

2 yemek kaşığı pudra şekeri

200 gr ahududu

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için

İri kırılmış badem



Hazırlanışı:

Ahududu ve 1 yemek kaşığı pudra şekerini sos tenceresine alıp karıştırarak 10 dakika pişirin. Püreyi ezip ılınmaya bırakın. Labne peyniri, süzme yoğurt ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini bir kaseye alıp iyice çırpın. Servis bardaklarına ahududu püresini paylaştırın. üzerine labne peynirli karışımı ilave edin. Buzdolabında soğutun. Üzerine iri kırılmış badem serpip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.