Bardakta tiramisu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bardakta tiramisu tarifi...

4 kişilik -

Malzemeler

3 su bardağı koyu kahve (ılınmış)

2 yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

250 g mascarpone peyniri

250 ml krema

250 g kedi dili bisküvi

Kakao

4 çilek

Taze nane yaprakları



Hazırlanışı

Yumurta sarılarını şeker ile birlikte çırpıcı ile 3 dakika çırpın. Peyniri ekleyip karıştırın. Çırpıcı ile çırpmaya devam edin. Ayrı bir kapta kremayı katılaşıncaya kadar çırpın ve azar azar peynir karışımına ekleyerek çırpmadan karıştırın. Bisküvilerin yarısını kahveye batırıp bardaklara dizin. Peynir karışımının yarısını bisküvilerin üzerine yayın. Kalan bisküvileri aynı şekilde kahve ile ıslatıp kremanın üzerine dizin. Kalan krema ile bisküvilerin üzerini kapatın. Üzerine kakao serpiştirip 1 gece buzdolabında dinlendirin. Çilek, kakao ve nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.