Bardakta tiramisu
Bardakta tiramisu tarifi...
4 kişilik
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Malzemeler
3 su bardağı koyu kahve (ılınmış)
2 yumurta
4 yemek kaşığı toz şeker
250 g mascarpone peyniri
250 ml krema
250 g kedi dili bisküvi
Kakao
4 çilek
Taze nane yaprakları
Hazırlanışı
Yumurta sarılarını şeker ile birlikte çırpıcı ile 3 dakika çırpın. Peyniri ekleyip karıştırın. Çırpıcı ile çırpmaya devam edin. Ayrı bir kapta kremayı katılaşıncaya kadar çırpın ve azar azar peynir karışımına ekleyerek çırpmadan karıştırın. Bisküvilerin yarısını kahveye batırıp bardaklara dizin. Peynir karışımının yarısını bisküvilerin üzerine yayın. Kalan bisküvileri aynı şekilde kahve ile ıslatıp kremanın üzerine dizin. Kalan krema ile bisküvilerin üzerini kapatın. Üzerine kakao serpiştirip 1 gece buzdolabında dinlendirin. Çilek, kakao ve nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.