Böğürtlenli ve beyaz çikolatalı brownie

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6 kişilik

Malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

200 gr bitter çikolata

125 gr tereyağı

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

Yarım su bardağı un

200 gr beyaz çikolata

1 su bardağı böğürtlen

1 tutam tuz



Hazırlanışı:

Tereyağını bir tencerede kısık ateşte eritin. Ocaktan alıp küçük parçalara ayırdığınız bitter çikolatayı içine kırarak ekleyip eritin. Soğumaya bırakın. Tereyağlı çikolata karışımına yumurtaları ekleyerek iyice çırpın. Toz şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, kakao, vanilya ve tuzu eleyerek karışıma ilave edin. Çok fazla çırpmamaya özen göstererek malzemeyi karışıma yedirin. Son olarak küçük parçalara ayırdığınız beyaz çikolatayı ve böğürtleni ekleyip hafif karıştırın. Dikdörtgen cam kalıbı yağlı kağıt ile kaplayın. Browni malzemesini kalıba dökün. 160 dereceye ayarlı soğuk fırında 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.