Burma baklava

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6 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı ceviz içi

3 adet yumurta

½ kg kadayıf

1 su bardağı süt



Kızartmak İçin

2 su bardağı sıvıyağ



Şerbet İçin

2,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu



Hazırlanışı

Şeker ve suyu karıştırın, kaynayınca limon suyunu ekleyin. Süt ve yumurtayı çukur bir kasede iyice çırpın. Kadayıftan avcunuzu kaplayacak kadar parçalar kopartın ve ceviz içini ortasına koyun. Elinizle yuvarlayarak, dolma şeklinde sarın. Ayrı bir tencerede yağı kızdırın. Hazırladığınız kadayıf dolmalarını çırpılmış sütlü yumurtaya batırın, ardından kızgın yağda kızartın. Kızaran kadayıfları, soğumuş şerbete atın. Şerbetini çeken kadayıfları servis tabağına alın. Ceviz serperek servis yapın.