Burma baklava
6 kişilik
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Malzemeler
1 su bardağı ceviz içi
3 adet yumurta
½ kg kadayıf
1 su bardağı süt
Kızartmak İçin
2 su bardağı sıvıyağ
Şerbet İçin
2,5 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu
Hazırlanışı
Şeker ve suyu karıştırın, kaynayınca limon
suyunu ekleyin. Süt ve yumurtayı çukur bir
kasede iyice çırpın. Kadayıftan avcunuzu
kaplayacak kadar parçalar kopartın ve ceviz
içini ortasına koyun. Elinizle yuvarlayarak,
dolma şeklinde sarın. Ayrı bir tencerede yağı
kızdırın. Hazırladığınız kadayıf dolmalarını
çırpılmış sütlü yumurtaya batırın, ardından
kızgın yağda kızartın. Kızaran kadayıfları,
soğumuş şerbete atın. Şerbetini çeken
kadayıfları servis tabağına alın. Ceviz
serperek servis yapın.