Çaylı kurabiye tarifi

Malzemeler

75 g tereyağı

55 g esmer toz şeker

1 yemek kaşığı

siyah çay yaprakları

1 yumurta

100 g tam buğday unu

Üzeri için

Pudra şekeri



Tereyağı ve toz şekeri derin bir kaba alın. Bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Çay yaprakları, ayrı bir kasede çırptığınız yumurtayı ve unu ilave edip yoğurun. Hamuru hafif unlanmış tezgah üzerine alıp rulo şeklinde yuvarlayın. Rulonun üzerine elinizle hafifçe bastırarak yassılaştırın. Rulo hamuru streç film ile sarın ve buzdolabında bir saat dinlendirin. Soğuyan hamuru keskin bir bıçak ile 5 mm kalınlığında dilimleyin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine pudra şekeri serpip önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.