Çaylı kurabiye tarifi
Malzemeler
75 g tereyağı
55 g esmer toz şeker
1 yemek kaşığı
siyah çay yaprakları
1 yumurta
100 g tam buğday unu
Üzeri için
Pudra şekeri
Tereyağı ve toz şekeri derin bir kaba alın. Bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Çay yaprakları, ayrı bir kasede çırptığınız yumurtayı ve unu ilave edip yoğurun. Hamuru hafif unlanmış tezgah üzerine alıp rulo şeklinde yuvarlayın. Rulonun üzerine elinizle hafifçe bastırarak yassılaştırın. Rulo hamuru streç film ile sarın ve buzdolabında bir saat dinlendirin. Soğuyan hamuru keskin bir bıçak ile 5 mm kalınlığında dilimleyin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine pudra şekeri serpip önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.