Cevizli tatlı

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8 kişilik -

Malzemeler

Hamuru için

1 su bardağı yoğurt

2 yumurta

1 su bardağı su

Dondurma

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

4.5 su bardağı un

Ayçiçek yağı

İç harcı için

200 gr ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

2 tatlı kaşığı toz şeker

Şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Yarım limonun suyu



Hazırlanışı

Un hariç diğer malzemeleri büyük bir kaba alıp karıştırın. Unu ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini nemli bir bezle kapatıp 10 dakika dinlenmeye bırakın. İç harcı için gereken malzemeleri bir kasede karıştırın. Şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu kaynatın. Kıvam almaya başlayınca limon suyunu ekleyip karıştırın ve tencereyi ocaktan alın. Hamurdan küçük parçalar koparıp çay tabağı büyüklüğünde açın. üzerine iç harçtan ekleyip hamuru ikiye katlayın ve kenarlarını çatalla bastırarak yapıştırın. Ayçiçek yağını tavada ısıtın. Hamurları yağa ekleyip kızartın. Kızarmış hamurları sıcak şerbete ekleyin ve birkaç kez çevirip şerbeti çekmesini sağlayın. Dondurmayla birlikte servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



