Çikolata dip soslu ricotta ve portakallı donut

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6 kişilik 20

Malzemeler

310 ml (170 gr) kek unu

2 çay kaşığı kabartma tozu

60 ml (50 gr) pudra şekeri

15 ml portakal rendesi

3 büyük yumurta, hafifçe çırpılmış

225 gr ricotta peyniri

1 çay kaşığı vanilya

Kızartma için ayçiçek yağı

Süsleme için pudra şekeri



Çikolatalı dip sos

• 125 ml süt, kaynatılmış

• 80 gr beyaz çikolata, parçalara ayrılmış

• Bir tutam kaküle

• 1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi

• Servis için vanilyalı dondurma



1. Unu, kabartma tozunu, bir fiske tuzu ve şekeri eleyin. Portakal kabuğu rendesini, yumurtaları, ricotta ve vanilyayı ilave edip karıştırın. Fazla karıştırmamaya dikkat edin.

2. Kalın bir tabaka yağı tavaya dökün ve orta ateşte ısıtın. Yağ ısınınca kızgın yağa karışımdan bir kaşık dökün. Karışım bitene kadar pişirme işlemini tekrarlayın. Donutların rengi altın sarısına dönünce ateşten alın ve kağıt havluya dizin. Pudra şekeri ile süsleyin ve ılık çikolata sosu ile servis edin.

3. Çikolatalı dip sos için; kaynattığınız süte çikolataları ilave edin ve eriyene kadar karıştırın. Kaküleyi ve portakal kabuğu rendesini ilave edin. Donutların yanında küçük kaplarda servis edin. Dilerseniz vanilyalı dondurma ile de servis edebilirsiniz.



Kaküle

Son zamanların popülerleşen bitkisi kakülenin antiseptik bir yapısı var. Kansere karşı etkili olduğu bilinen tohum, kanser hücreleriyle savaşarak sağlıklı hücrelerin sayısının artmasını sağlıyor. Aynı zamanda ağız kokusunu gidermek de birebir!