Tatlı bir öneri...

Malzemeler

1.5 su bardağı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

4 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

Yarım çay bardağı parça çikolata



Hazırlanışı:

Yulafı mutfak robotundan geçirip geniş bir karıştırma kabına alın. Hindistan cevizi ve sürülebilir çikolatayı ilave edip hafif yoğurun. Parça çikolatayı ilave edip karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın. çikolata toplarını yağlı kağıt serili bir kaba dizin. Buzdolabında iki saat kadar dinlendirip soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

