Çikolatalı alman pastası tarifi

Malzemeler:

5 su bardağı un

10 gr kuru maya

2 yumurta

1 tutam tuz

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

1 çay bardağı toz şeker

Krema için

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yumurtanın sarısı

1 paket vanilya

1 su bardağı toz şeker

Üzeri için

150 gr bitter çikolata

3/4 çay bardağı krema

İnce çekilmiş Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Kek için, unu bir kaba alıp şeker ve tuz ile harmanlayın ve ortasını havuz gibi açın. İçine maya, yumurta, yoğurt, su, süt ve yumuşatılmış tereyağı ilave edin. Unu kenarlardan alıp yavaş yavaş ekleyerek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hamurların üzerine hafifçe bastırarak tepsiye yerleştirin. Üzerini örterek mayalanmaya bırakın. 175 dereceye ayarlanmış fırında pişirin. Krema için, yumurta sarısı, süt, un, şeker ve vanilyayı bir tencerede koyulaşıncaya kadar pişirin. Arada karıştırarak soğumaya bırakın. Krema sıkma torbasına doldurun. Kekleri enlemesine ortadan kesip kremayı içlerine sıkın. Krema ve çikolatayı birlikte eritin. Keklerin üst kapaklarını tel ızgara üzerine dizin. Sosu üzerlerine gezdirip fıstık serpiştirin ve soğumaya bırakın. Kapaklarını kapatıp servis yapın.