Çikolatalı çatlak kurabiye

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40 adet kişilik pişirme 15 dakika soğutma 45 dakika

Malzemeler

• 225 gr bitter kuvertür çikolata

• 150 gr badem

• 60 gr un

• 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

• 1/2 tatlı kaşığı tuz

• 125 gr tereyağı

• 200 gr esmer şeker

• 2 yumurta

• 1 tutam vanilya özü

Bulamak için

• 200 gr şeker

• 125 gr pudra şekeri



Hazırlanışı

Çikolatayı doğrayıp benmari usulü eritin. Soğumaya bırakın.

Bademleri yağsız tavada kavurun. Soğumaya bırakın ve mutfak robotunda incecik çekin. Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Bir kasede tereyağını esmer şekerle krema kıvamında çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin ve karıştırın. Vanilya özü ve çikolatayı ilave edip karıştırın, ardından un karışımını ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Hamurun üzerini örtüp yaklaşık bir saat buzdolabında bekletin. Fırını 180 derecede ısıtın (alt-üst ısıtma). Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamurdan yemek kaşığıyla ceviz büyüklüğünde bezeler alıp önce şekere, ardından pudra şekerine bulayın. Hamur toplarını aralıklı olarak (2-3 cm) tepsiye yerleştirin ve fırında üzerleri çatlayana kadar 15-20 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkarın ve tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın.



