Çikolatalı kurabiye tarifi

Malzemeler:

1.5 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

125 g tereyağı

1 yumurta

1 paket vanilya

80 g bitter kuvertür çikolata



Hazırlanışı:

Un, şeker, tereyağı, yumurta ve vanilyayı bir kasede karıştırarak, yoğurun. Hamuru 1 saat buzdolabında dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamuru, un serptiğiniz tezgahta, merdane yardımıyla 1 cm kalınlığında açın ve kalp şeklindeki kurabiye kalıbı ile kesin. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizdiğiniz hamurları, 180 dereceye ayarlı fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Çikolatayı küçük parçalar haline getirerek benmari usulü eritin. Soğuyan kurabiyelerin yarısını ya da dilerseniz tamamını çikolataya batırın, yağlı kağıt üzerine dizin ve çikolata donduktan sonra servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.