Çikolatalı puding

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

4 kişilik -

Malzemeler

1 paket bitter çikolatalı puding

3 su bardağı süt

Üzeri için

1 paket çikolatalı krem şanti

1 çay bardağı süt

Çikolata parçaları



Hazırlanışı:

Bitter çikolatalı pudingi ve sütü tencereye ekleyip koyulaşana kadar karıştırın ve pişirin. Pudingi kaselere paylaştırarak oda ısısında soğumaya bırakın. Daha sonra buzdolabında 1 saat bekletin. çikolatalı krem şanti ve sütü çırpma kabına alıp mikserle koyulaşıncaya kadar çırpın. Soğuyan pudinglerin üzerine çırpılmış krem şanti ekleyip çikolata parçaları ile süsleyin. Servis yapıncaya kadar buzdolabında bekletin.