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Çikolatalı puding

 4 kişilik   -
Malzemeler
1 paket bitter çikolatalı puding
3 su bardağı süt
Üzeri için
1 paket çikolatalı krem şanti
1 çay bardağı süt
Çikolata parçaları
 
Hazırlanışı:
Bitter çikolatalı pudingi ve sütü tencereye ekleyip koyulaşana kadar karıştırın ve pişirin. Pudingi kaselere paylaştırarak oda ısısında soğumaya bırakın. Daha sonra buzdolabında 1 saat bekletin. çikolatalı krem şanti ve sütü çırpma kabına alıp mikserle koyulaşıncaya kadar çırpın. Soğuyan pudinglerin üzerine çırpılmış krem şanti ekleyip çikolata parçaları ile süsleyin. Servis yapıncaya kadar buzdolabında bekletin.

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