Çikolatalı puding tarifi
Malzemeler:
1 çay bardağı şeker
2 yemek kaşığı mısır nişastası
2 yemek kaşığı kakao
1.5 su bardağı süt
1 çay bardağı krema
2 yumurta
120 g rendelenmiş bitter çikolata
1 paket vanilya
20 g tereyağı
1 tutam tuz
Süslemek için:
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Mango dilimle
Hazırlanışı:
Şeker, nişasta, kakao, vanilya ve tuzu bir tencereye alın. Krema, süt ve yumurtaları da ekleyerek çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alarak tereyağı ve rendelenmiş çikolatayı ilave edip karıştırın.Tencereyi içi buzlu su dolu bir kasenin içerisine yerleştirip soğuyuncaya kadar pudingi karıştırın. Üzerini streç ile kapatarak buzdolabında 40 dakika bekletin. Pudingi kaselere paylaştırın. Pudra şekeri ve mango ile süsleyerek servis yapın.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.