Çikolatalı puding tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı kakao

1.5 su bardağı süt

1 çay bardağı krema

2 yumurta

120 g rendelenmiş bitter çikolata

1 paket vanilya

20 g tereyağı

1 tutam tuz

Süslemek için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Mango dilimle





Hazırlanışı:

Şeker, nişasta, kakao, vanilya ve tuzu bir tencereye alın. Krema, süt ve yumurtaları da ekleyerek çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alarak tereyağı ve rendelenmiş çikolatayı ilave edip karıştırın.Tencereyi içi buzlu su dolu bir kasenin içerisine yerleştirip soğuyuncaya kadar pudingi karıştırın. Üzerini streç ile kapatarak buzdolabında 40 dakika bekletin. Pudingi kaselere paylaştırın. Pudra şekeri ve mango ile süsleyerek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.