Çikolatalı sufle tarifi

Malzemeler:

4 yumurta sarısı

30 g tereyağı

2 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

220 g bitter çikolata

2 yumurta akı

Üzeri için

Pudra şeker



Hazırlanışı:

Tereyağını ve unu derin bir tencereye alın. Unun kokusu gidinceye kadar kavurun. Sütü ilave edip iyice karıştırın. 2-3 dakika sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp bitter çikolatayı ekleyin. Çikolata eriyinceye kadar iyice karıştırın. Yumurta sarılarını mikserle çırpın. Soğuyan çikolatalı harca ilave edip tüm malzemeler karışıncaya kadar mikser ile çırpın. 2 yumurta akını mikser ile iyice köpürtün. Çikolatalı harca, tahta kaşık yardımıyla alttan üste doğru hep aynı yöne karıştırmak suretiyle yumurta beyazını ilave edin (Karıştırırken köpüğün yok olmamasına dikkat edin). Sufle kalıplarını margarin ile yağlayıp biraz un serpin. Sufle harcını kalıplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine pudra şeker serpip bekletmeden servis edin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.