Çikolatalı ve fıstık ezmeli bisküvi tarifi

Malzemeler:

125 g tereyağı, oda ısısında

70 g yer fıstığı ezmesi

150 g esmer şeker

1 yumurta

225 g un

1 çay kaşığı karbonat

110 g parça çikolata



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Tereyağı, fıstık ezmesi, şeker ve yumurtayı mikserle iyice çırpın. Un ve karbonatı bir kapta harmanlayıp eleyerek karışıma ekleyin ve yoğurun. Parça çikolataları ekleyerek tekrar yoğurun. Hamurdan tatlı kaşığı kadar parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye 3 cm aralıklarla dizin. Hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.