Çikolatalı ve fıstık ezmeli bisküvi tarifi
Malzemeler:
125 g tereyağı, oda ısısında
70 g yer fıstığı ezmesi
150 g esmer şeker
1 yumurta
225 g un
1 çay kaşığı karbonat
110 g parça çikolata
Hazırlanışı:
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Tereyağı, fıstık ezmesi, şeker ve yumurtayı mikserle iyice çırpın. Un ve karbonatı bir kapta harmanlayıp eleyerek karışıma ekleyin ve yoğurun. Parça çikolataları ekleyerek tekrar yoğurun. Hamurdan tatlı kaşığı kadar parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye 3 cm aralıklarla dizin. Hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.