Çilek kremalı cupcake

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12 kişilik

Malzemeler

225 gr. tereyağı

2 bardak şeker

2.5 bardak un

1 yemek kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

4 yumurta

1 çay kaşığı vanilya aroması

1 bardak süt



Yapılışı

Yağı tencerede eritin ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Tuzu, şekeri, unu ve kabartma tozunu bir kaba koyun, biraz karıştırın. Oda sıcaklığındaki yağı unlu karışıma dökün ve mikserle 2 dakika kadar orta hızda çırpın. Karışım sert olacak merak etmeyin. Başka bir kapta yumurta, vanilya ve sütü karıştırın. Sert karışıma yumurtalı karışımı ekleyin, iyice çırpın. Malzemeyi kalıplara dökün ve 175 derecede ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.



Süsleme

1 bardak tuzsuz tereyağı

7 bardak pudra şekeri

1/2 bardak süt

2 çay kaşığı çilek aroması



Yapılışı

Mikserinizin içine 4 bardak pudra şekerini, sütü ve çilek aromasını ekleyin. 3 ila 5 dakika karıştırın. Azar azar pudra şekeri koyun. Her eklemeden sonra 2 dakika karıştırın. Kremanızı sıkmak için krema sıkma torbası ve uç almanız gerekecek. Süslemek için şeker toplarını kullanabilirsiniz.



