Çilek kremalı cupcake
12 kişilik
Malzemeler
225 gr. tereyağı
2 bardak şeker
2.5 bardak un
1 yemek kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
4 yumurta
1 çay kaşığı vanilya aroması
1 bardak süt
Yapılışı
Yağı tencerede eritin ve oda sıcaklığına gelmesini
bekleyin. Tuzu, şekeri, unu ve kabartma tozunu bir
kaba koyun, biraz karıştırın. Oda sıcaklığındaki yağı
unlu karışıma dökün ve mikserle 2 dakika kadar orta
hızda çırpın. Karışım sert olacak merak etmeyin.
Başka bir kapta yumurta, vanilya ve sütü karıştırın.
Sert karışıma yumurtalı karışımı ekleyin, iyice çırpın.
Malzemeyi kalıplara dökün ve 175 derecede ısıtılmış
fırında 30-35 dakika pişirin.
Süsleme
1 bardak tuzsuz tereyağı
7 bardak pudra şekeri
1/2 bardak süt
2 çay kaşığı çilek aroması
Yapılışı
Mikserinizin içine 4 bardak pudra
şekerini, sütü ve çilek aromasını
ekleyin. 3 ila 5 dakika karıştırın.
Azar azar pudra şekeri koyun.
Her eklemeden sonra 2 dakika
karıştırın. Kremanızı sıkmak için
krema sıkma torbası ve uç almanız
gerekecek. Süslemek için şeker
toplarını kullanabilirsiniz.