Çilekli güllaç

8 kişilik -

Malzemeler

10 yaprak güllaç

1.5 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

500 gr çilek

File badem



Hazırlanışı:

Süt, şeker ve vanilyayı tencereye alıp kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Bir güllaç yaprağını cam tepsiye yerleştirin. üzerine ıslatacak kadar süt gezdirin. 4 güllaç yaprağını ekleyerek sütle ıslatın. üzerine dilimlenmiş çilekleri dizin. Diğer güllaç yapraklarını sütle ıslatarak cam tepsiye yerleştirin. Üzerini çilek dilimleri ve file bademle süsleyin. Dilimleyip soğuk olarak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.