Çilekli güllaç
8 kişilik
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Malzemeler
10 yaprak güllaç
1.5 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
500 gr çilek
File badem
Hazırlanışı:
Süt, şeker ve vanilyayı tencereye alıp kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Bir güllaç yaprağını cam tepsiye yerleştirin. üzerine ıslatacak kadar süt gezdirin. 4 güllaç yaprağını ekleyerek sütle ıslatın. üzerine dilimlenmiş çilekleri dizin. Diğer güllaç yapraklarını sütle ıslatarak cam tepsiye yerleştirin. Üzerini çilek dilimleri ve file bademle süsleyin. Dilimleyip soğuk olarak servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.