Kreması ve tam kıvamında lezzetiyle şahane bir lezzet.

Malzemeler

4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

200 gr çırpılmış süt kreması

6 adet kare milföy



Hazırlanışı

Kreması için; süt kreması dışındaki tüm malzemeleri bir tencerede birleştirin. Arından ocağa alıp karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca soğumaya bırakabilirsiniz. Bu karışım, biraz soğuduktan sonra içine çırpıp katı bir hale getirdiğiniz süt kremasını ekleyin ve mikserle çırpmaya devam edin. Hazırladığınız bu kremayı buzdolabında soğumaya bırakın. Milföy hamurlarını ise ince uzun dikdörtgenler elde etmek için ikiye kesin. Milföyleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alıp üstüne bir yağlı kağıt daha serin, bu sayede dengeli bir renk elde edeceksiniz. Bir başka tepsiyi de hamurların üzerine ağırlık oluşturmak için yerleştirin. 180 derecelik fırında milföyleri 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya alın. Daha sonra milföyleri ortadan ikiye ayırın. Bu sırada temizlediğiniz çilekleri ince dilimler halinde kesin. Kremanız yeteri kadar soğuduysa, sıkma torbasına alın ve milföyün aralara krema sıkıp dilimlediğiniz çilekleri yerleştirin. Tüm krema ve milföy bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.



Fotoğraflar&Tarif: Gülen Yıldız Üçler

@mutfaktamimarvar