Çilekli mini pasta tarifi

Malzemeler:

1 paket yulaflı bisküvi

10 gr tereyağı

Yarım çay bardağı pudra şeker

1 tatlı kaşığı vanilya

200 ml krema

100 gr labne peyniri

100 gr beyaz çikolata

12 çilek

Üzeri için

40 gr rendelenmiş bitter çikolata

Toz Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Bisküvileri mutfak robotunda çekerek ufalayın. Tereyağını eritip bisküvilere ekleyin ve tekrar karıştırın. 8 cm’lik 4 pasta çemberinin tabanına yağlı kağıt serip bisküvileri paylaştırın ve kaşığın tersi ile bastırın. Buzdolabına alarak 15 dakika bekletin. Çilekleri dilimleyip çemberin iç duvarına dik olarak yapıştırın. Beyaz çikolatayı küçük parçalara ayırıp bir kaseye alın. İçi sıcak su dolu tencereye yerleştirip eriyinceye kadar bekletin. Ilınmaya bırakın. Krema, labne peyniri, vanilya ve pudra şekeri mikserle katılaşıncaya kadar çırpın. Eritilmiş çikolatayı ekleyip tekrar çırpın. Karışımı çemberlere çileklerin üzerine çıkacak kadar doldurun. Buzdolabına alarak 2 saat bekletin. Servis tabağına alıp çemberi çıkartın.Üzerini rendelenmiş çikolata ve toz Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.