Çilekli shortcake nasıl yapılır? Pınar Ünlütürk'ten Çilekli shortcake tarifi

Çilekli shortcake: Bu müthiş lezzeti hiç denediniz mi? Eğer hayırsa Pınar Ünlütürk'ün çilekli shortcake tarifini denemelisiniz... İşte çilekli shortcake için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları:

Hazırlama süresi: 60 dakika

Kaç kişilik: 6-8

MALZEMELER

Fırınlanmış çilek için;

500 gr çilek

50 gr şeker

1/4 limon suyu

Bir fiske tuz

1/2 vanilya çubuğu

Taze kekik (isteğe bağlı)





HAZIRLANIŞI

Fırını 200 derecede ısıtın. Fırın tepsisine iki kat pişirme kağıdı serin.

Çilekleri yıkayıp kurulayın. İnce ince doğrayın.

Limon hariç bütün malzemeyi bir kaba koyun ve karıştırın.

Tepsiye yayın, fırının orta bölmesinde 10 dakika kadar pişirin.

Geniş bir kaba alın, limon suyunu ilave edin ve soğumaya bırakın.

Shortcake için;

170 gr un

3 yemek kaşığı irmik

1 paket kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

45 gr şeker

85 gr çok soğuk tereyağı (küp küp kesilmiş)

170 gr krema

Üstüne sürmek için krema ve şeker



HAZIRLANIŞI

Fırını 180 derecede ısıtın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

6-8 adet shortcake için; karıştırma kabına un, irmik, tuz, kabartma tozu, şekeri koyun ve tel çırpıcı ile karıştırın.

Tereyağını ekleyin, parmak uçlarınızla hızlı bir şekilde parçalayın.

Tereyağı küçük bezelye taneleri gibi olacak ve una karışacak.

Tereyağının erimesine izin vermeyin. Kremayı ekleyin ve çatalla karıştırın. Hamuru tezgaha alın, nazik bir şekilde sıkmadan toparlayın.

Orta boy bir dondurma kaşığı ile aldığınız hamurları tepsiye aralıklı bir şekilde dizin. Kesinlikle bastırmayın. Eğer dondurma kaşığı yok ise yemek kaşığı ile küçük bir mandalina büyüklüğünde hamurlar hazırlayabilirsiniz.

Tepsinin üstünü streç film ile kapatın, 30 dakika buzdolabına soğuması için kaldırın. Dolaptan çıkartın bir miktar kremayı hamurların üstüne fırça yardımıyla sürün ve şeker serpin.

Fırının orta bölmesinde 20 dakika kadar üstü çok hafif kızarana ve altı pişene kadar fırında tutun.15 dakika sonra kontrol etmeye başlayın çabuk pişebilir.

Fırından alın, 2 dakika bekleyin ve soğutma teline aktarın.





SERVİS ÖNERİSİ:

Çırpılmış krema ile süsleyebilirsiniz. 200 ml krema, karıştırma kabı ve çırpma telini 15-20 dakika dondurucuya koyun. Kremayı karıştırma kabına koyun ve 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 2-3 damla limon suyu ile katılaşana kadar çırpın. Buzdolabına kaldırın. Kekleri ortadan ikiye bölün. Önce çilekli sostan koyun, üstüne çırpılmış krema ve kestiğiniz diğer parçayı en üste kapatın. Pudra şekeri serpebilirsiniz.