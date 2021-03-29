Çilekli shortcake nasıl yapılır? Pınar Ünlütürk'ten Çilekli shortcake tarifi
Pınar Ünlütürk’ün çok pratik ve lezzetli bir tarifi le karşınızdayız: Çilekli shortcake... Nasıl yapılır? diyorsanız tarifimize birlikte bakalım...
Çilekli shortcake: Bu müthiş lezzeti hiç denediniz mi? Eğer hayırsa Pınar Ünlütürk'ün çilekli shortcake tarifini denemelisiniz... İşte çilekli shortcake için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları:
Hazırlama süresi: 60 dakika
Kaç kişilik: 6-8
MALZEMELER
Fırınlanmış çilek için;
- 500 gr çilek
- 50 gr şeker
- 1/4 limon suyu
- Bir fiske tuz
- 1/2 vanilya çubuğu
- Taze kekik (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
- Fırını 200 derecede ısıtın. Fırın tepsisine iki kat pişirme kağıdı serin.
- Çilekleri yıkayıp kurulayın. İnce ince doğrayın.
- Limon hariç bütün malzemeyi bir kaba koyun ve karıştırın.
- Tepsiye yayın, fırının orta bölmesinde 10 dakika kadar pişirin.
- Geniş bir kaba alın, limon suyunu ilave edin ve soğumaya bırakın.
Shortcake için;
- 170 gr un
- 3 yemek kaşığı irmik
- 1 paket kabartma tozu
- 1/4 çay kaşığı tuz
- 45 gr şeker
- 85 gr çok soğuk tereyağı (küp küp kesilmiş)
- 170 gr krema
- Üstüne sürmek için krema ve şeker
HAZIRLANIŞI
- Fırını 180 derecede ısıtın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
- 6-8 adet shortcake için; karıştırma kabına un, irmik, tuz, kabartma tozu, şekeri koyun ve tel çırpıcı ile karıştırın.
- Tereyağını ekleyin, parmak uçlarınızla hızlı bir şekilde parçalayın.
- Tereyağı küçük bezelye taneleri gibi olacak ve una karışacak.
- Tereyağının erimesine izin vermeyin. Kremayı ekleyin ve çatalla karıştırın. Hamuru tezgaha alın, nazik bir şekilde sıkmadan toparlayın.
- Orta boy bir dondurma kaşığı ile aldığınız hamurları tepsiye aralıklı bir şekilde dizin. Kesinlikle bastırmayın. Eğer dondurma kaşığı yok ise yemek kaşığı ile küçük bir mandalina büyüklüğünde hamurlar hazırlayabilirsiniz.
- Tepsinin üstünü streç film ile kapatın, 30 dakika buzdolabına soğuması için kaldırın. Dolaptan çıkartın bir miktar kremayı hamurların üstüne fırça yardımıyla sürün ve şeker serpin.
- Fırının orta bölmesinde 20 dakika kadar üstü çok hafif kızarana ve altı pişene kadar fırında tutun.15 dakika sonra kontrol etmeye başlayın çabuk pişebilir.
- Fırından alın, 2 dakika bekleyin ve soğutma teline aktarın.
SERVİS ÖNERİSİ:
Çırpılmış krema ile süsleyebilirsiniz. 200 ml krema, karıştırma kabı ve çırpma telini 15-20 dakika dondurucuya koyun. Kremayı karıştırma kabına koyun ve 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 2-3 damla limon suyu ile katılaşana kadar çırpın. Buzdolabına kaldırın. Kekleri ortadan ikiye bölün. Önce çilekli sostan koyun, üstüne çırpılmış krema ve kestiğiniz diğer parçayı en üste kapatın. Pudra şekeri serpebilirsiniz.