Çilekli tart

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10 kişilik -

Malzemeler

200 g un

60 g pudra şekeri

100 g tereyağı

1 çay kaşığı vanilya

1 yumurta

Tartların kaplaması için 300 g çikolata

Krema için malzemeler:

200 g süt

75 g toz şeker

40 g un

1 çay kaşığı vanilya

30 g krem şanti



Hazırlanışı

Unun ortasını açarak havuz yapın. Pudra şekeri, yumurta, tereyağı ve vanilyayı ortasına koyarak beraber yoğurun. Hamuru açarak tart kalıplarına döşeyin ve 175 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.

Süt, şeker, un ve vanilyayı beraber karıştırın. Ocağa koyun ve iyice karıştırarak pişirin. Krema bağlandıktan sonra bir kenara alın, karıştırarak soğutun. 30 g krem şantiyi ekleyerek iyice karıştırın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Tart kalıplarını bir fırça yardımıyla çikolata ile kaplayın. Hazırladığınız kremayı tartların içine doldurun, üzerine çilekleri dizerek servise hazır hale getirin.



Tarif EvBahçe Dergisi'nden alınmıştır.