Çubukta bal kabağı topları
10 kişilik
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Malzemeler
300 gr bal kabağı
4 yemek kaşığı toz şeker
1 paket pötibör bisküvi
1 çay bardağı ceviz
1 paket vanilya
1 portakalın rendelenmiş kabuğu
1 tatlı kaşığı tarçın
Hazırlanışı
Kabak dilimlerini iri parçalar şeklinde doğrayın. Tencereye alıp üzerine 1 çay bardağı su ekleyip pişirin. İyice yumuşadıktan sonra genişçe bir kaba alın. Şeker ekleyip çatalla ezin. Bisküvileri irice kırın bal kabağına ekleyin. Tarçın, portakal kabuğu ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Hafifçe yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Birer çubuğu üzerlerine batırıp servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.