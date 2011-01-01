Elmalı irmikli tatlı tarifi

Malzemeler:

Tabanı için

1 elma

150 g kakaolu kek

1 yemek kaşığı pudra şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı krema

2 yemek kaşığı hazır çikolata sos

İrmik tatlısı için

7 yemek kaşığı irmik

7 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 litre süt

1 paket vanilya

Üzeri için

Toz Antep fıstığı

Rendelenmiş çikolata



Hazırlanışı:

Elmayı rendeleyin. Keki ufalayarak elmaya karıştırın. Pudra şeker, vanilya, krema ve sosu ilave edip iyice karıştırın. Karışımı servis kuplarına paylaştırın. İrmik tatlısı için tüm malzemeyi bir tencerede sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin. Hafif ılınınca elmalı kek karışımlarının üzerlerine paylaştırın. Ilınınca buzdolabına alın. Bir saat bekletip üzerini toz Antep fıstığı ve rendelenmiş çikolata parçaları ile süsleyerek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.