Elmalı kurabiye tarifi

Malzemeler:

250 gr tereyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yumurta

5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

İç malzeme için

6 elma

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

50 gr dövülmüş fındık

Üzeri için

2 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Tereyağını eritip ılındırın. Geniş bir kapta tereyağı, yoğurt, toz şeker ve yumurtaları mikserle çırpın. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirin. Elmaların kabuklarını soyup rendeleyin ve şeker ilave ederek pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tarçın ve dövülmüş fındığı ilave edip karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yassılaştırın. İçlerine elmalı harçtan paylaştırıp hamurun ağzını büzerek kapatın. Elinizle daire şekli verin. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizip, 190 dereceye ayarlanmış fırında altı ve üstü pembeleşinceye kadar pişirin. Üzeri için şeker ve suyu 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip 1 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın. Kurabiyeleri fırından çıkınca soğuk şerbetin içine aktarın. 5 dakika altüst ederek kurabiyelerin şerbeti emmesini sağlayın. Kurabiyeleri şerbetten çıkarıp hindistan cevizine bulayın ve servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

