Elmalı kurabiye tarifi

Malzemeler:

125 gr yumuşatılmış margarin

1 su bardağı pudra şeker

1 yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Üzeri için:

Pudra şeker

Dolgusu için:

2 elma

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı labne peyniri

1 paket vanilya



Hazırlanışı:

Margarin, pudra şeker, vanilya, yumurta, un ve kabartma tozunu bir kapta iyice yoğurun. Unlanmış tezgahta merdane ile açıp elma şeklindeki kalıp ile kesin. Yağlı kağıt serili tepsiye dizip 180 dereceye ayarlanmış fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin. Soğumaya bırakın. Elmaların kabuklarını soyup rendeleyin. Şeker ve vanilya ekleyip orta ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğumaya bırakın. Labne peynirine vanilya ilave edip iyice çırpın ve elmalı karışıma ekleyip karıştırın. Elma kurabiyelerin arasına karışımı paylaştırın ve üzerlerine pudra şeker serpiştirip servis yapın.