Fırında armut

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- kişilik -

Malzemeler:

2 orta boy armut,

½ bardak elma suyu,

2 tatlı kaşığı bal,

½ paket labne peynir,

1 çorba kaşığı ceviz içi



Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın. Armutları ikiye bölüp çekirdek ve çekirdek yatağını çıkarın. 1 tatlı kaşığı bal ile üzerilerini sıvayıp küçük fırın tepsisine dizin. Elma suyunu da üzerilerinde gezdirin ve yaklaşık 25 dakika armutlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Armutlar ılıyınca ortalarına birer kaşık labne peyniri koyun. Cevizleri serpiştirin. En son 1 tatlı kaşığı balı da armutların üzerinde gezdirerek servise hazır hale getirin.