Hafif lezzetiyle fıstıklı saray muhallebisi tarifi

Malzemeler:

1 lt süt

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı buğday nişastası

1 çay bardağı kıyılmış Antep fıstığı

Biraz su

2-3 parça damla sakızı veya 1 paket damla sakızlı vanilya

Üzeri için

Nar taneleri

File fıstık



Hazırlanışı:

Süt, şeker ve damla sakızını bir tencerede karıştırıp orta ateşte sürekli karıştırarak ısıtın. Nişastayı akışkan bir kıvam alacak şekilde soğuk su ile inceltin, ardından azar azar, karıştırarak tencereye ilave edin. 1-2 dakika sonra kıyılmış Antep fıstığını ekleyin ve muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirip ocaktan alın. Muhallebiyi suyla ıslattığınız bir kalıba aktarın. Üzerini nar taneleri ve file Antep fıstığı ile süsleyin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.